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    В Гидрометцентре прогнозируют «прекрасную снежную новогоднюю ночь»

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    • Фото: РИА Новости, Валерий Мельников
    В Гидрометцентре прогнозируют «прекрасную снежную новогоднюю ночь»

    В Гидрометцентре прогнозируют «прекрасную снежную новогоднюю ночь»

    В Гидрометцентре прогнозируют «прекрасную снежную новогоднюю ночь»
  • Фото: РИА Новости, Валерий Мельников

    • В новогоднюю ночь в Москве похолодает, но не существенно. Будет около нуля и пойдет снег.

    Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил новый прогноз погоды на Новый год в столице.

    Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра России: «Прогнозируется, что в новогоднюю ночь ожидается небольшое понижение температуры. В центре Москвы будет около 0 до 1 градуса. В связи с этим ожидаются осадки в виде снега. Так что будет прекрасная снежная новогодняя ночь».

    Ранее метеорологи рассматривали два возможных варианта развития событий в атмосфере над столицей в новогоднюю ночь: небольшое похолодание до минус 3 и более теплую погоду в районе нуля. В результате, по словам главы Гидрометцентра, реализовывается второй вариант, передает «Интерфакс».

    Ранее в центре «Фобос» отмечали, что новогодняя погода в столице будет на 7–9 градусов выше нормы.

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