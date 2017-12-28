В Гидрометцентре прогнозируют «прекрасную снежную новогоднюю ночь»

В новогоднюю ночь в Москве похолодает, но не существенно. Будет около нуля и пойдет снег.
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил новый прогноз погоды на Новый год в столице.
Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра России: «Прогнозируется, что в новогоднюю ночь ожидается небольшое понижение температуры. В центре Москвы будет около 0 до 1 градуса. В связи с этим ожидаются осадки в виде снега. Так что будет прекрасная снежная новогодняя ночь».
Ранее метеорологи рассматривали два возможных варианта развития событий в атмосфере над столицей в новогоднюю ночь: небольшое похолодание до минус 3 и более теплую погоду в районе нуля. В результате, по словам главы Гидрометцентра, реализовывается второй вариант, передает «Интерфакс».
Ранее в центре «Фобос» отмечали, что новогодняя погода в столице будет на 7–9 градусов выше нормы.
Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра России: «Прогнозируется, что в новогоднюю ночь ожидается небольшое понижение температуры. В центре Москвы будет около 0 до 1 градуса. В связи с этим ожидаются осадки в виде снега. Так что будет прекрасная снежная новогодняя ночь».
Ранее метеорологи рассматривали два возможных варианта развития событий в атмосфере над столицей в новогоднюю ночь: небольшое похолодание до минус 3 и более теплую погоду в районе нуля. В результате, по словам главы Гидрометцентра, реализовывается второй вариант, передает «Интерфакс».
Ранее в центре «Фобос» отмечали, что новогодняя погода в столице будет на 7–9 градусов выше нормы.
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