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    В Сургуте семья 2 года избивала 12-летнюю девочку и морила ее голодом

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    В Сургуте семья 2 года избивала 12-летнюю девочку и морила ее голодом

    В Сургуте семья 2 года избивала <nobr>12-летнюю</nobr> девочку и морила ее голодом

    Правоохранители разбираются с многодетной семьей из Сургута, в которой в нечеловеческих условиях жила 12-летняя дальняя родственница, отправленная родителями в ХМАО из Таджикистана осенью 2015 года.

    Как сообщается на сайте регионального управления СКР, в октябре в правоохранительные органы обратились соседи многодетной пары, воспитывающей 3 маленьких детей, и сообщили, что по подъезду ходит девочка в грязной одежде и выпрашивает еду. По словам заявителей, ребенок выглядел истощенным, а на теле были видны следы побоев.

    В ходе расследования выяснилось, что муж с женой полноценно не кормили девочку, никак о ней не заботились и по любому, даже незначительному поводу применяли к девочке силу. Сообщается, что в октябре глава семьи избил ее деревянной палкой, причинив здоровью несовершеннолетней тяжкий вред.

    Супругам инкриминировали статью об истязании, а мужчину также обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. Муж с женой сейчас находится под стражей, вину они признали полностью и вскоре предстанут перед судом. Также возбуждено дело о халатности в отношении участковых уполномоченных полиции, которые обязаны выявлять семьи, где несовершеннолетние дети живут в ненадлежащих условиях.

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