В Краснодаре полицейский с сообщниками незаконно зарегистрировал шесть тысяч мигрантов

В Краснодаре будут судить пятерых членов преступной группы, в том числе сотрудника полиции, незаконно зарегистрировавших более шести тысяч мигрантов.
По версии следствия, 38-летний обвиняемый создал преступную группу, в которую вовлек четверых своих знакомых, в том числе заместителя начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции УМВД России по Краснодару. С его помощью с августа 2016 года по май 2017 года члены группы незаконно зарегистрировали на территории России шесть тысяч иностранцев, сообщает СУ СКР по региону.
При этом преступники оформили на подставное лицо четыре фирмы, которые якобы выступали принимающей стороной для иностранных граждан, а из-за большого потока мигрантов регистрировали задним числом, чтобы не привлекать внимания.
Дело передано в суд. Двое из пятерых обвиняемых вину не признали.
При этом преступники оформили на подставное лицо четыре фирмы, которые якобы выступали принимающей стороной для иностранных граждан, а из-за большого потока мигрантов регистрировали задним числом, чтобы не привлекать внимания.
Дело передано в суд. Двое из пятерых обвиняемых вину не признали.
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