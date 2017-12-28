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    В московском метро открылся бесплатный каток

    3 комментария
    • Фото: Alexander Kalinnikov / facebook.com
    В московском метро открылся бесплатный каток

    В московском метро открылся бесплатный каток

    В московском метро открылся бесплатный каток
  • Фото: Alexander Kalinnikov / facebook.com

    • Московский метрополитен открыл для пассажиров бесплатный каток в переходе со станции «Ленинский проспект» на станцию МЦК «Площадь Гагарина».

    Размер ледовой площадки, которую построили в переходе на станции «Ленинский проспект», — 200 квадратных метров. Одновременно на катке смогут кататься около 30 человек. Рядом оборудованы шкафчики для посетителей и пункт проката. За порядком на площадке будут следить администратор, а также сотрудники службы безопасности, дежурящие в этом переходе, сообщили ТАСС в Московском метрополитене.

    Юлия Темникова, замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами: «Мы решили сделать для наших пассажиров необычный подарок — каток из синтетического льда, который разместился в переходе со станции „Ленинский проспект“ на станцию МЦК „Площадь Гагарина“. Это площадка отвечает всем требованиям безопасности, просматривается с камер видеонаблюдения и не мешает проходящим мимо пассажирам».

    Каток будет открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00 до 10 января. 31 декабря каток будет работать до 21:00, а 1 января откроется в 11:00.

    Также в метрополитене анонсировали показательные выступления фигуристов и занятия с тренерами.

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