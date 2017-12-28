Житель Челябинска нашел в своем новом доме 4 килограмма ртути

Житель Челябинска во время ремонта обнаружил в подвале своего дома банку со ртутью.
Житель Ленинского района Челябинска обнаружил в своем новом доме 4 килограмма ртути. Как сообщает «Первый областной», мужчина недавно купил квартиру в доме и делал в ней ремонт. Стеклянную банку со ртутью он нашел в подвале.
Мужчина сразу сообщил о находке в экстренные службы. Банку с опасным веществом изъяли. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС.
Мужчина сразу сообщил о находке в экстренные службы. Банку с опасным веществом изъяли. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС.
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