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    Житель Челябинска нашел в своем новом доме 4 килограмма ртути

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    Житель Челябинска нашел в своем новом доме 4 килограмма ртути

    Житель Челябинска нашел в своем новом доме 4 килограмма ртути

    Житель Челябинска во время ремонта обнаружил в подвале своего дома банку со ртутью.

    Житель Ленинского района Челябинска обнаружил в своем новом доме 4 килограмма ртути. Как сообщает «Первый областной», мужчина недавно купил квартиру в доме и делал в ней ремонт. Стеклянную банку со ртутью он нашел в подвале.

    Мужчина сразу сообщил о находке в экстренные службы. Банку с опасным веществом изъяли. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС.

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