В Подмосковье электричка сбила мужчину, не успевшего взобраться на платформу

Доследственная проверка организована после гибели мужчины на железнодорожной станции «Реутово» в Подмосковье.
Трагедия произошла этим утром, около 7:40 по московскому времени. Мужчину, который не успел взобраться на платформу станции «Реутово», сбила электричка «Крутое — Москва». Пострадавший скончался на месте.
Личность погибшего устанавливается, сообщили РИА Новости в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе за выходные в Московской области на железной дороге погибли 6 человек — четыре женщины и двое мужчин.
Личность погибшего устанавливается, сообщили РИА Новости в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе за выходные в Московской области на железной дороге погибли 6 человек — четыре женщины и двое мужчин.
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