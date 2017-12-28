Россияне собрали деньги на подарки одинокому пожилому художнику-инвалиду

Амурский пенсионер Валерий Мельников принимает поздравления, которые приходят из разных уголков России. На всю страну он прославился благодаря своему таланту. Каждый год мужчина рисует на озере гигантскую открытку из снега. О столь необычном творчестве написали газеты, после чего благодарные россияне решили сами поздравить художника с Новым годом. Люди прислали деньги местным журналистам, а те купили подарки.

Сотни сообщений журналистам одной из газет Благовещенска пришли после материала о пожилом инвалиде по слуху из села Марково, который нарисовал гигантскую новогоднюю открытку на льду реки. Благодаря соцсетям об этой истории узнала вся страна. В ответ интернет-пользователи собрали деньги на подарок одинокому пенсионеру, чтобы грядущий праздник стал для него незабываемым.



Анна Дёрова, журналист газеты «Амурская правда»: «Люди откликались разные, начиная от бабушек и заканчивая молодежью, трогательные сообщения писали и женщины, и мужчины. И суммы были разные — кто-то 50 рублей прислал, кто-то 100, кто 500 или тысячу».



Как передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин, собранных средств в итоге хватило сразу на несколько подарков. Самый главный из них — новый холодильник, который даже не поместился в репортерский автомобиль, пришлось оформлять доставку. Для Валерия Мельникова приезд внушительной делегации стал настоящим сюрпризом. Пенсионер сначала сильно разнервничался, но узнав, что все это от чистого сердца благодарных ему людей, покорился.



Вниманием людей художник не обделен. В последнее время он стал получать массу писем и обычных поздравительных открыток, на которых написано кратко и почти по-чеховски: деревня Марково, деду Валерию. Это тот редкий случай, когда отсутствие точного адреса не сбивает с толку местного почтальона.