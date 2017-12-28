Спасская башня и гигантский корабль: кто и зачем строит в России очень странные дома

Техники на 70 миллионов рублей вынесли грабители из «умного» дома главы «Роснано» Анатолия Чубайса в Переделкино. Надо сказать, что особняк этот хоть и выглядит довольно экзотично, но пальма первенства в этом деле ему не грозит. В России много других домов, может, не таких умных, но гораздо более эпатажных.
В Краснодарском крае, в самом сердце хутора Копанской, инженер Михаил Щуров возвел собственный маленький Кремль с настоящими курантами. На строительство ушло около 10 лет. А идею подсказали, как признался сам автор, нежные воспоминания молодости — романтическое путешествие с женой в Москву. Мужчина решил — раз руки на месте — надо взять и сделать.
Но далеко не все можно объяснить простой романтикой. Звезда НТВ Глеб Пьяных переквалифицировался в прораба не славы ради, а удовольствия для. Построенные дома довольно оригинальны по форме, а вот по содержанию, как утверждает телеведущий, вполне привычны. Пьяных уверяет — никакой выгоды от строительства он не получил. Просто хотелось, чтоб дома были красивыми и недорогими. строил для себя и для друзей.
У тех, кто собирался жить по соседству, выбора не было — дизайн максимально авторский.
Глеб Пьяных, журналист: « Архитектурная диктатура. А что вы хотели? Халява! Попробуйте найди прораба, который будет колупаться и все это строить бесплатно».
А в поселке Боровой Кемеровской области многие приходят полюбоваться на настоящий ковчег. Дом-корабль возвел Николай Орехов. Повторить его хотят многие, но поделиться разработками с желающими архитектор-самоучка не может — не то, чтобы жалко, просто чертить схемы не умеет. Но как без чертежей и сопромата удалось построить многоэтажную конструкцию неправильной формы? Строитель-самоучка объясняет коротко: давно мечтал.
Подробнее о самых необычных домах в специальном репортаже «Итогов дня».
Но далеко не все можно объяснить простой романтикой. Звезда НТВ Глеб Пьяных переквалифицировался в прораба не славы ради, а удовольствия для. Построенные дома довольно оригинальны по форме, а вот по содержанию, как утверждает телеведущий, вполне привычны. Пьяных уверяет — никакой выгоды от строительства он не получил. Просто хотелось, чтоб дома были красивыми и недорогими. строил для себя и для друзей.
У тех, кто собирался жить по соседству, выбора не было — дизайн максимально авторский.
Глеб Пьяных, журналист: « Архитектурная диктатура. А что вы хотели? Халява! Попробуйте найди прораба, который будет колупаться и все это строить бесплатно».
А в поселке Боровой Кемеровской области многие приходят полюбоваться на настоящий ковчег. Дом-корабль возвел Николай Орехов. Повторить его хотят многие, но поделиться разработками с желающими архитектор-самоучка не может — не то, чтобы жалко, просто чертить схемы не умеет. Но как без чертежей и сопромата удалось построить многоэтажную конструкцию неправильной формы? Строитель-самоучка объясняет коротко: давно мечтал.
Подробнее о самых необычных домах в специальном репортаже «Итогов дня».
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