В Москве эвакуировали 30 человек из-за пожара в комплексе «Флакон»

Пожар произошел на территории комплекса
«Дизайн-завод „Флакон“» в столице. Из здания эвакуировали 30 человек.
Площадь возгорания в здании, расположенном по адресу Большая Новодмитровская улица, дом 36, составила порядка 9 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник: «Из-за небольшого возгорания, произошедшего на втором этаже, были эвакуированы 30 человек, площадь возгорания составила 9 кв. метров».
Отмечается, что людей вывели из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В настоящее время пожар потушен.
Источник: «Из-за небольшого возгорания, произошедшего на втором этаже, были эвакуированы 30 человек, площадь возгорания составила 9 кв. метров».
Отмечается, что людей вывели из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В настоящее время пожар потушен.
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