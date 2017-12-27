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    В Москве эвакуировали 30 человек из-за пожара в комплексе «Флакон»

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    В Москве эвакуировали 30 человек из-за пожара в комплексе «Флакон»

    В Москве эвакуировали 30 человек <nobr>из-за</nobr> пожара в комплексе «Флакон»

    Пожар произошел на территории комплекса «Дизайн-завод „Флакон“» в столице. Из здания эвакуировали 30 человек.

    Площадь возгорания в здании, расположенном по адресу Большая Новодмитровская улица, дом 36, составила порядка 9 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

    Источник: «Из-за небольшого возгорания, произошедшего на втором этаже, были эвакуированы 30 человек, площадь возгорания составила 9 кв. метров».

    Отмечается, что людей вывели из здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В настоящее время пожар потушен.

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