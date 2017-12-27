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    Путин: уходящий год запомнится как важный и значимый в жизни России

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев
    Путин: уходящий год запомнится как важный и значимый в жизни России

    Путин: уходящий год запомнится как важный и значимый в жизни России

    Путин: уходящий год запомнится как важный и значимый в жизни России
  • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

    • Президент Владимир Путин на приеме в Кремле заявил, что страна достойно провожает уходящий 2017 год.

    Владимир Путин: «Мы провожаем его достойно».

    По мнению главы государства, впереди ожидает «масса забот и планов», но он уверен: «все в наших руках». Путин добавил, что год запомнится как «важный и значимый этап в жизни нашей страны».

    Президент поблагодарил присутствующих за труд и добавил, что «наш путь — это путь приобретения знаний и ответственных дел», передает РИА Новости.

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