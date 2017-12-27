Путин: уходящий год запомнится как важный и значимый в жизни России

Президент Владимир Путин на приеме в Кремле заявил, что страна достойно провожает уходящий 2017 год.
Владимир Путин: «Мы провожаем его достойно».
По мнению главы государства, впереди ожидает «масса забот и планов», но он уверен: «все в наших руках». Путин добавил, что год запомнится как «важный и значимый этап в жизни нашей страны».
Президент поблагодарил присутствующих за труд и добавил, что «наш путь — это путь приобретения знаний и ответственных дел», передает РИА Новости.
По мнению главы государства, впереди ожидает «масса забот и планов», но он уверен: «все в наших руках». Путин добавил, что год запомнится как «важный и значимый этап в жизни нашей страны».
Президент поблагодарил присутствующих за труд и добавил, что «наш путь — это путь приобретения знаний и ответственных дел», передает РИА Новости.
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