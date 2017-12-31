Меркель призвала Европу к сплоченности в следующем году

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала в наступающем году совместно с Францией содействовать сплоченности Европейского союза и работать над решением проблем сообщества.

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Меркель

Как говорится в тексте ее новогоднего обращения к населению ФРГ, которое распространила в воскресенье пресс-служба немецкого кабмина, «будущее Германии неразрывно связано с будущим Европы».



По словам Меркель, необходимо, чтобы все 27 стран — членов ЕС проявляли сплоченность. Она отметила, что этот вопрос будет решающим в ближайшие годы.



В частности, сообществу следует «защищать свои ценности» как внутри собственных границ, так и за их пределами, добавила Меркель. По ее словам, делать это следует «солидарно и с уверенностью в своих силах».



Основная часть выступления, которое в полном объеме будет транслироваться вечером 31 декабря, посвящена внутриполитической ситуации в Германии и состоянию немецкого общества. Канцлер признает, что в ФРГ есть и те, кто получает выгоду от экономического роста, и те, чьи условия жизни существенно хуже. В этом контексте Меркель пообещала в новом году «быстро сформировать стабильное правительство», чтобы искать решение насущных проблем.