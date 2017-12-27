Спикер петербургского ЗакСа поздравил с Новым годом маленьких пациентов больницы

Сегодня председатель Законодательного собрания пришел с поздравлениями к тем, кто Новый год встретит в больничной палате.

Это стало уже доброй традицией для депутатов городского парламента. Вячеслав Макаров встретился с детьми, которые проходят лечение в клинической больнице №31 в отделении гематологии и онкологии. Он подарил плюшевый символ наступающего года. Некоторые ребята попросили в подарок билеты на чемпионат мира по футболу.



Сразу после новогодних праздников детей, проходящих здесь лечение, ожидает переезд в новое отделение в Песочном. Председатель ЗакСа заверил, что на новом месте уже всё готово для приема пациентов и есть все необходимые лекарства.