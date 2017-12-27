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    Спикер петербургского ЗакСа поздравил с Новым годом маленьких пациентов больницы. Законодательное собрание Петербурга, Новый год, Санкт-Петербург, больницы, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпикер петербургского ЗакСа поздравил с Новым годом маленьких пациентов больницы

    Спикер петербургского ЗакСа поздравил с Новым годом маленьких пациентов больницы

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    Спикер петербургского ЗакСа поздравил с Новым годом маленьких пациентов больницы

    Спикер петербургского ЗакСа поздравил с Новым годом маленьких пациентов больницы

    Спикер петербургского ЗакСа поздравил с Новым годом маленьких пациентов больницы

      Сегодня председатель Законодательного собрания пришел с поздравлениями к тем, кто Новый год встретит в больничной палате.

      Это стало уже доброй традицией для депутатов городского парламента. Вячеслав Макаров встретился с детьми, которые проходят лечение в клинической больнице №31 в отделении гематологии и онкологии. Он подарил плюшевый символ наступающего года. Некоторые ребята попросили в подарок билеты на чемпионат мира по футболу.

      Сразу после новогодних праздников детей, проходящих здесь лечение, ожидает переезд в новое отделение в Песочном. Председатель ЗакСа заверил, что на новом месте уже всё готово для приема пациентов и есть все необходимые лекарства.

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