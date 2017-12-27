Свести счеты: почему петербуржцам проблематично платить за капремонт не в общий котел

Сотни петербуржцев три года не могут добиться открытия отдельных спецсчетов, чтобы не оплачивать взносы за капитальный ремонт дома в общий котел. В чем состоит упущенная выгода горожан?

В ситуации, с которой столкнулись жители дома на Московском проспекте, оказалось много парадоксального, что обновленным жилищным законодательством предусмотрено, очевидно, не было. Изначально собственники квартир провели собрание, решив, что хотят контролировать услуги, которые оплачивают, и открыли отдельный счет для средств на капитальный ремонт.



Но недоработки в законе для регионального фонда, по словам жильцов, стали козырем, и решение исполнять там не торопились. А поручение вице-губернатора Албина — следовать новому порядку (ведь на процедуру выделены бюджетные деньги) — просто проигнорировали.



Наталья Волкова, председатель совета дома 192–194 по Московскому проспекту: «Нам сообщили, что пока этот вопрос не будет урегулирован законодательно, мы ничего делать не будем».



Добиться вразумительного ответа жильцам так и не удалось. С тех пор не получается и регулярно использовать лифт, работающий через раз. А ведь деньги со спецсчета можно было бы не только контролировать, но и переводить на ремонт, не дожидаясь своей очереди. При желании можно было бы даже получать прибыль за счет общедомового имущества. Например, за рекламные вывески.



А вот жители дома в Калининском районе Петербурга все же добились своего, правда, дорогой ценой. Сперва им все-таки удалось создать отдельный счет, чтобы не спонсировать Фонд капитального ремонта. А затем отремонтировать на свои деньги лифты, которые здесь (в отличие от дома на Московском) действительно работают. Но, как говорят сами жильцы, отстоять это право собственникам удалось только в судах, поскольку в других инстанциях двери для них были уже закрыты.



Алиса Шашурина, юрист, представляющий интересы жильцов по ул. Замшина, д. 58: «Мне угрожали в коридорах. Дошло до абсурда, когда жилищная инспекция даже неправильно написала площадь дома. Якобы площадь дома составляет 6 тысяч квадратных метров, хотя, на самом деле, дом всего 4 тысячи квадратов. И написали, что у нас кворума нет».



И это при условии, что дом контролирует ТСЖ, а не управляющая компания. Однако в Фонде капремонта говорят: если раньше процедура не была отработана, то сейчас трудностей уже не возникнет.



Денис Шабуров, генеральный директор Фонда капитального ремонта: «Мы предлагали, что если вам не нравится ваш региональный оператор, выберите кого-то другого. Но с упорством, достойного лучшего применения, никто другой не выбирался. Вопрос о том, кто будет оплачивать, не решался. Когнда счета выставляет региональный оператор, когда он определен в качестве общего котла, собственники дополнительных издержек не несут. А если выбран специальный счет, собственники должны определить, каким образом капремонт будет оплачиваться».



Но жители другого дома на Московском с этим явно не согласятся. Они также открыли спецсчет и даже полгода оплачивали квитанции, но жилищная инспекция, зацепившись за недочеты, предписала районной администрации передать счет в общий котел. Три жалобы в прокуратуру остались без ответа.



Корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов разбирался в тонкостях жилищного законодательства.