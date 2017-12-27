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    Эрдоган обвинил Асада в терроре на территории Сирии

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    Эрдоган обвинил Асада в терроре на территории Сирии

    Эрдоган обвинил Асада в терроре на территории Сирии

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резким заявлением в адрес сирийского лидера. По его мнению, президент САР Башар Асад не должен оставаться у власти.

    Как считает Реджеп Тайип Эрдоган, сирийский президент Башар Асад проводит политику террора на государственном уровне. По этой причине с ним нельзя сотрудничать, считает турецкий лидер.

    Реджеп Эрдоган: «Как можно строить будущее страны с президентом, на руках которого кровь миллиона соотечественников? Асад не должен находиться у власти в Сирии, потому что он проводит политику террора на государственном уровне».

    По мнению Эрдогана, обеспечить стабильность при Асаде невозможно, передает «Интерфакс».

    Реджеп Эрдоган: «Почему международная коалиция по борьбе с терроризмом, Россия или Турция вовлечены в сирийский конфликт? Потому что в Сирии нет стабильности, а при Асаде обеспечить ее будет невозможно».

    Между тем ранее Эрдоган не исключал в будущем контактов с правительством Сирии по вопросам противодействия силам самообороны сирийских курдов.

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