Минфин впервые раскрыл зарплаты министров

Минфин России впервые опубликовал сведения о средних зарплатах федеральных министров.
Согласно данным на сайте Минфина, самую большую зарплату в 2016 году получал министр финансов Антон Силуанов — 1,7 миллиона рублей в месяц. При этом зарплата является лишь небольшой частью его годового дохода. В декларации за 2016-й он указал доход 95,4 миллиона рублей.
Алексей Улюкаев, занимавший пост министра экономического развития большую часть 2016 года, получал зарплату 1,266 миллиона рублей, а министр энергетики — 1,155 миллиона рублей.
Из опубликованных данных также следует, что глава МЧС в 2016 году получал 954 тысячи рублей в месяц, глава Минпромторга — 921,3 тысячи рублей.
В данных Минфина не содержится сведений о зарплате глав силовых ведомств, премьер-министра и президента РФ.
Алексей Улюкаев, занимавший пост министра экономического развития большую часть 2016 года, получал зарплату 1,266 миллиона рублей, а министр энергетики — 1,155 миллиона рублей.
Из опубликованных данных также следует, что глава МЧС в 2016 году получал 954 тысячи рублей в месяц, глава Минпромторга — 921,3 тысячи рублей.
В данных Минфина не содержится сведений о зарплате глав силовых ведомств, премьер-министра и президента РФ.
Комментарии