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    Объявлены имена финалистов конкурса «Лидеры России». фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбъявлены имена финалистов конкурса «Лидеры России»

    Объявлены имена финалистов конкурса «Лидеры России»

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    Объявлены имена финалистов конкурса «Лидеры России»

    Объявлены имена финалистов конкурса «Лидеры России»

    Объявлены имена финалистов конкурса «Лидеры России»

      Организаторы всероссийского конкурса «Лидеры России» объявили имена финалистов, ставших лучшими в своих федеральных округах.

      В каждом регионе в очных полуфиналах участвовали по 300 человек, прошедших строгий отбор в ходе дистанционного тура. Всего было порядка 2000 претендентов. В результате в финал со всей страны вышли лишь три сотни участников.

      Итоговое испытание пройдет в Москве в январе и феврале. Среди них будет выявлена сотня лучших. Однако материальное поощрение предусмотрено для всех, кто прошел в итоговый московский тур.

      Алексей Комиссаров, руководитель проекта «Лидеры России», проректор РАНХиГС: «Все участники, которые дойдут до финала, получат грант в размере миллиона рублей, который они смогут по своему выбору использовать на любую образовательную программу. А те, кто будет в числе самых лучших, еще и смогут получить в качестве наставников лучших управленцев страны».

      Участникам, не вышедшим в финал, но показавшим хорошие результаты в ходе конкурса, в регионах будут по возможности предлагать руководящие посты.

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