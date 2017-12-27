Объявлены имена финалистов конкурса «Лидеры России»

Организаторы всероссийского конкурса «Лидеры России» объявили имена финалистов, ставших лучшими в своих федеральных округах.
В каждом регионе в очных полуфиналах участвовали по 300 человек, прошедших строгий отбор в ходе дистанционного тура. Всего было порядка 2000 претендентов. В результате в финал со всей страны вышли лишь три сотни участников.
Итоговое испытание пройдет в Москве в январе и феврале. Среди них будет выявлена сотня лучших. Однако материальное поощрение предусмотрено для всех, кто прошел в итоговый московский тур.
Алексей Комиссаров, руководитель проекта «Лидеры России», проректор РАНХиГС: «Все участники, которые дойдут до финала, получат грант в размере миллиона рублей, который они смогут по своему выбору использовать на любую образовательную программу. А те, кто будет в числе самых лучших, еще и смогут получить в качестве наставников лучших управленцев страны».
Участникам, не вышедшим в финал, но показавшим хорошие результаты в ходе конкурса, в регионах будут по возможности предлагать руководящие посты.
Итоговое испытание пройдет в Москве в январе и феврале. Среди них будет выявлена сотня лучших. Однако материальное поощрение предусмотрено для всех, кто прошел в итоговый московский тур.
Алексей Комиссаров, руководитель проекта «Лидеры России», проректор РАНХиГС: «Все участники, которые дойдут до финала, получат грант в размере миллиона рублей, который они смогут по своему выбору использовать на любую образовательную программу. А те, кто будет в числе самых лучших, еще и смогут получить в качестве наставников лучших управленцев страны».
Участникам, не вышедшим в финал, но показавшим хорошие результаты в ходе конкурса, в регионах будут по возможности предлагать руководящие посты.
Комментарии