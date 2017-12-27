Алексей Кортнев помог тяжелобольному школьнику выпустить сборник сказок

У 10-летнего Матвея Радченко из Уфы, который страдает от тяжелой болезни, появилась возможность пройти курс реабилитации в специальном санатории. А помог ему в этом музыкант Алексей Кортнев.

Школьник, которого воспитывает мать, решил сам заработать себе на лечение: включил фантазию и стал писать детские сказки. Столичному музыканту они пришлись по вкусу — Кортнев решил, что произведения должны прочитать все. Музыкант помог ребенку выпустить книжку, а теперь, возможно, будет участвовать в создании мультфильма по произведениям Матвея.



О том, что жизнь не сказка, Матвей узнал слишком рано. Школьник сам сочиняет истории о волшебниках, это отвлекает его от ежедневных мучений. Боль, слабость, тошнота сопровождают тяжелое заболевание. Тем не менее мальчик каждый день берется за ручку и пишет. Музыкант Алексей Кортнев прочел одно из произведений мальчика и понял, что «Веселые приключения кота Снежка и щенка Тявки» будут интересны всем. Взяв на себя расходы, певец помог опубликовать сразу две книги Матвея Радченко.



Назначить курс лечения ребенку врачи пока не могут, так как все еще не ясна причина заболевания. Спасают только поездки в санаторий. На них мальчик и откладывает все деньги от продажи «Матвейкиных сказок». Ведь каждая путевка обходится семье почти в 100 тысяч рублей. А если что-то останется, он исполнит еще одну свою давнюю мечту.



Подробности — в видеоматериале.