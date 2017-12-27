Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
Онлайн на сайте
Спецоперация в Москве
    •  

    Произошел сбой движения электричек на участке Киевского направления МЖД

    комментировать
    • Фото: Сысоев Григорий / ТАСС
    Произошел сбой движения электричек на участке Киевского направления МЖД

    Произошел сбой движения электричек на участке Киевского направления МЖД

    Произошел сбой движения электричек на участке Киевского направления МЖД
  • Фото: Сысоев Григорий / ТАСС

    • На участке Апрелевка — Селятино — Бекасово на Киевском направлении Московской железной дороги произошел сбой. Движение приостановлено по техническим причинам.

    Приостановлено движение электричек на одном из участков Киевского направления МЖД, передает «Интерфакс».

    МЖД: «Пригородные поезда, отправляющиеся из Москвы, проследуют до станции Апрелевка, в обратном направлении — до станции Бекасово. В связи с возникшей ситуацией увеличен интервал движения пригородных поездов».

    По предварительным данным, причиной сбоя стал излом токоприемников у двух пригородных и одного пассажирского поезда. На место отправились аварийные бригады железнодорожников.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru