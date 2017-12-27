Произошел сбой движения электричек на участке Киевского направления МЖД

На участке Апрелевка — Селятино — Бекасово на Киевском направлении Московской железной дороги произошел сбой. Движение приостановлено по техническим причинам.
Приостановлено движение электричек на одном из участков Киевского направления МЖД, передает «Интерфакс».
МЖД: «Пригородные поезда, отправляющиеся из Москвы, проследуют до станции Апрелевка, в обратном направлении — до станции Бекасово. В связи с возникшей ситуацией увеличен интервал движения пригородных поездов».
По предварительным данным, причиной сбоя стал излом токоприемников у двух пригородных и одного пассажирского поезда. На место отправились аварийные бригады железнодорожников.
МЖД: «Пригородные поезда, отправляющиеся из Москвы, проследуют до станции Апрелевка, в обратном направлении — до станции Бекасово. В связи с возникшей ситуацией увеличен интервал движения пригородных поездов».
По предварительным данным, причиной сбоя стал излом токоприемников у двух пригородных и одного пассажирского поезда. На место отправились аварийные бригады железнодорожников.
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