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    На Сахалине введен режим ЧС из-за погоды. Камчатка, погода, Сахалин, снег, Хабаровский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Сахалине введен режим ЧС из-за погоды

    На Сахалине введен режим ЧС из-за погоды

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    На Сахалине введен режим ЧС <nobr>из-за</nobr> погоды

    На Сахалине введен режим ЧС из-за погоды

    На Сахалине введен режим ЧС <nobr>из-за</nobr> погоды

      Из-за непогоды в трех районах Сахалина введен режим чрезвычайной ситуации. Вот уже несколько дней регион находится во власти мощного циклона.

      Циклон продолжает влиять на ситуацию в северной и центральной частях острова, заявили в МЧС. Сейчас без электричества остаются около 8000 человек. Между тем в районах, где непогода отступила, начались восстановительные работы, в населенных пунктах коммунальные службы пытаются расчистить дороги и вывезти снег. А с начала этой недели снега на острове выпало до полуторамесячной нормы. Как рассказали метеорологи, улучшение погоды ожидается уже завтра.

      В Хабаровском крае такого пока не предвидится. Там циклон принес мощный снегопад, он сопровождался ветром, сила которого достигала 30 метров в секунду. Из-за непогоды осталось без электричества 17 населенных пунктов, в них проживают 9000 человек. Аварийные службы уже приступили к работам, по крайней мере, там, где это возможно.

      Камчатка не успела прийти в себя после циклона, который накрыл регион во вторник. Как обещают метеорологи, новый удар непогоды Камчатка испытает в ближайшие часы. По прогнозам синоптиков, ожидаются сильный снег с дождем, метель, скорость ветра местами будет достигать 27 метров в секунду.

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