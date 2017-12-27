Генштаб обвинил США в подготовке террористов на своей базе в Сирии

Соединенные Штаты готовят террористов запрещенного в России «Исламского государства» на своей сирийской военной базе
Эт-Танф. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ: «Эта база на юге Сирии, она ограничивается участком местности радиусом 55 км. Это граница Сирии, Иордании и Ирака. По данным космической и других видов разведки на ней находятся отряды боевиков. Они фактически там готовятся».
Кроме того, в интервью газете «Комсомольская правда» он рассказал, что боевики находятся в лагере Шаддади на северо-востоке страны, где также имеется база США. По его словам, эти боевики — фактически ИГИЛ, просто после проведенной с ними работы они «перекрашиваются» и берут другие названия, например, «Новая сирийская армия».
Валерий Герасимов: «Их задача — дестабилизировать обстановку. Мы знаем, что из лагеря Шаддади порядка 400 человек ушло в район Эт-Танфа. Уже после того, как главные силы ИГИЛ были разгромлены, они пытались дестабилизировать обстановку, наступая с восточного берега Евфрата. Но понесли потери».
По оценке российского Генштаба, добавил он, около 750 боевиков сейчас находится в Шаддади и порядка 350 — в Эт-Танфе.
Ранее Минобороны РФ неоднократно заявляло, что международная коалиция во главе с США продолжает взаимодействовать с остатками террористов на территории Сирии. В Соединенных Штатах это отрицают. Более того, президент Дональд Трамп заявил, что именно американцы победили что ИГ в Ираке и в Сирии.
Фраза вызвала недоумение не только в России, но и за ее пределами. В СМИ и соцсетях Трампа моментально обвинили в попытке присвоить эту победу себе лично и отыграть очки, потерянные во внутренней политической борьбе в самих Штатах.
Кроме того, в интервью газете «Комсомольская правда» он рассказал, что боевики находятся в лагере Шаддади на северо-востоке страны, где также имеется база США. По его словам, эти боевики — фактически ИГИЛ, просто после проведенной с ними работы они «перекрашиваются» и берут другие названия, например, «Новая сирийская армия».
Валерий Герасимов: «Их задача — дестабилизировать обстановку. Мы знаем, что из лагеря Шаддади порядка 400 человек ушло в район Эт-Танфа. Уже после того, как главные силы ИГИЛ были разгромлены, они пытались дестабилизировать обстановку, наступая с восточного берега Евфрата. Но понесли потери».
По оценке российского Генштаба, добавил он, около 750 боевиков сейчас находится в Шаддади и порядка 350 — в Эт-Танфе.
Ранее Минобороны РФ неоднократно заявляло, что международная коалиция во главе с США продолжает взаимодействовать с остатками террористов на территории Сирии. В Соединенных Штатах это отрицают. Более того, президент Дональд Трамп заявил, что именно американцы победили что ИГ в Ираке и в Сирии.
Фраза вызвала недоумение не только в России, но и за ее пределами. В СМИ и соцсетях Трампа моментально обвинили в попытке присвоить эту победу себе лично и отыграть очки, потерянные во внутренней политической борьбе в самих Штатах.
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