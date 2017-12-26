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    Скончался создатель атомной подлодки «Курск». Санкт-Петербург, армия и флот РФ, смерть, судостроение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСкончался создатель атомной подлодки «Курск»

    Скончался создатель атомной подлодки «Курск»

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    Скончался создатель атомной подлодки «Курск»

    Скончался создатель атомной подлодки «Курск»

    Скончался создатель атомной подлодки «Курск»

      На 86-м году жизни в Петербурге умер генеральный конструктор ЦКБ «Рубин».

      Игоря Баранова не стало накануне. В Центральном конструкторском бюро говорят, что один из ведущих специалистов предприятия продолжал работать до последних дней, несмотря на тяжелую болезнь.

      Баранов курировал проекты подводных крейсеров стратегического назначения с начала 1970х. Руководил работами над субмаринами с крылатыми ракетами таких серий, как 949 и 949 А. К последней относился «Курс», утонувший в 2000 году в Баренцевом море. Трагедия унесла жизни 118 членов экипажа.

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