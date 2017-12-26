Скончался создатель атомной подлодки «Курск»

На 86-м году жизни в Петербурге умер генеральный конструктор ЦКБ «Рубин».

Игоря Баранова не стало накануне. В Центральном конструкторском бюро говорят, что один из ведущих специалистов предприятия продолжал работать до последних дней, несмотря на тяжелую болезнь.



Баранов курировал проекты подводных крейсеров стратегического назначения с начала 1970х. Руководил работами над субмаринами с крылатыми ракетами таких серий, как 949 и 949 А. К последней относился «Курс», утонувший в 2000 году в Баренцевом море. Трагедия унесла жизни 118 членов экипажа.