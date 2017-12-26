«Звезда» на поле: особенные футболисты из Петербурга нуждаются в зале для тренировок

Петербургская футбольная команда из детей с ДЦП, созданная год назад, приняла участие в любительском турнире, который был организован московским «Спартаком». Они поехали в столицу, несмотря на существующие проблемы.

Это был первый выезд юных спортсменов. Призовых мест ребята не заняли. Тем не менее единственный гол ими был забит. А это важно для боевого настроя. Следующий выезд на турнир запланирован весной 2018-го. И уже тогда «Звезда» намерена вернуться в Петербург с завоеванными наградами. Правда, особенным футболистам негде тренироваться. Поле для игры им предоставили лишь накануне московского первенства.



Серебряный призер Паралимпиады 1996 года в Атланте Геннадий Герасимов не сомневается, что растит будущих звезд. Год назад старший тренер футбольного клуба инвалидов «Звезда» решил собрать «звездочку» из подростков с диагнозом ДЦП. Идея многим казалась безумной, учитывая отсутствие и финансовых ресурсов, и понимания, что такие дети могут не только играть, но и выигрывать. Не только у противника, но и у судьбы.



Геннадий Герасимов, тренер: «Мы стараемся искать таких ребят. Проблема в том, что их сложно найти. В основном же у нас все ребята с палочками, на колясках. Но они бегающие, динамичные, активные».



Но оказалось, что те, которым бегать проще, чем ходить, те, кто, принимать мяч, учились неделями из-за неповинующихся рук и ног, — настоящие бойцы. И их родители вдруг поверили: детский церебральный паралич не приговор, ведь состояние юных футболистов меняется к лучшему от тренировки к тренировке.



Виктор Невинский, брат Арсения Ивукина: «Состояние очень серьезно изменилось вплоть до того, что он стал ровнее писать. Эта болезнь поражает нервные окончания и нервные связи По большому счету, все конечности немножко поражены. Но за год наметились значительные улучшения даже не только по ногам, а именно по рукам».



12-летний Антон Мальцев играет в команде всего полтора месяца. Всегда мечтал быть вратарем, но никакие футбольные секции особенного, пусть и отличника, брать к себе не хотели. Индивидуальные занятия семье с ребенком-инвалидом оказались не по карману. В итоге мальчик оказался в «Звезде», где за игру в футбол денег не берут.



Тренер Геннадий Герасимов уверен: первая в городе команда для детей-опорников уже сейчас достойна поддержки на уровне правительства, бизнеса, обычных неравнодушных горожан. Сколько раз он пытался достучаться до самых разных инстанций, но безрезультатно.



Корреспондент НТВ Юлия Олещенко посетила тренировку особенных футболистов.