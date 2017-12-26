Гаишник сбил человека на служебной машине и распылил ему в лицо слезоточивый газ: видео

Следственный комитет РФ проверяет сообщение о насилии со стороны сотрудников ГИБДД под Самарой.
Инцидент произошел в городе Нефтегорск Самарской области 16 декабря. Видео, где, предположительно, сотрудник ГИБДД на служебной машине сбивает человека и брызгает ему в лицо из баллончика, было опубликовано на YouTube и в социальных сетях. На записи видно, как двое полицейских требуют от мужчины и его приятеля прекратить съемку и разойтись, но те продолжают снимать.
Затем в ролике показано, как патрульная машина сбивает одного из мужчин, затем полицейский брызгает газовым баллончиком в сторону снимающих.
Как сообщил представитель федерации автовладельцев России в Самаре Андрей Арзаматов, к нему обратились два человека, которые сообщили о том, что стали жертвами насилия со стороны сотрудников ГИБДД.
Андрей Арзаматов: «Мы помогли составить обращение в УСБ ГУМВД и в Следственный комитет. Подобные действия, которые совершают на видео сотрудники ГИБДД, не допустимы и являются нарушением закона».
Как сообщили РИА Новости в СУ СК по региону, «проводится проверка на наличие признаков состава преступления как в действиях заявителей, так и в действиях сотрудников ДПС».
Затем в ролике показано, как патрульная машина сбивает одного из мужчин, затем полицейский брызгает газовым баллончиком в сторону снимающих.
Как сообщил представитель федерации автовладельцев России в Самаре Андрей Арзаматов, к нему обратились два человека, которые сообщили о том, что стали жертвами насилия со стороны сотрудников ГИБДД.
Андрей Арзаматов: «Мы помогли составить обращение в УСБ ГУМВД и в Следственный комитет. Подобные действия, которые совершают на видео сотрудники ГИБДД, не допустимы и являются нарушением закона».
Как сообщили РИА Новости в СУ СК по региону, «проводится проверка на наличие признаков состава преступления как в действиях заявителей, так и в действиях сотрудников ДПС».
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