В Москве скончался основатель Aviasales

Основатель поисковика авиабилетов Aviasales Константин Калинов умер в возрасте 40 лет.
О смерти Константина Калинова его друг Василий Потёмкин сообщил в Facebook. По его словам, основатель Aviasales скончался сегодня утром.
Василий Потёмкин: «Сегодня утром не стало Папы Кости (Konstantin Kalinov). Человека, который был настоящим во всем: и в своих достоинствах, и в своих слабостях».
Автор поста принес соболезнования родственникам Калинова. Он также добавил, что гордится тем, что мог называть Константина Калинова другом.
По данным TJournal, Калинов скончался после продолжительной болезни. Но причина его смерти пока не называется.
Калинов родился в 1977 году в Санкт-Петербурге. В 2007 он запустил блог, в котором собирал спецпредложения авиакомпаний. На основе этого проекта позднее был создан сайт Aviasales.
В 2016-м Калинов отошел от операционной деятельности компании из-за болезни. Предполагалось, что он вернется к управлению Aviasales после того, как поправит здоровье.
Василий Потёмкин: «Сегодня утром не стало Папы Кости (Konstantin Kalinov). Человека, который был настоящим во всем: и в своих достоинствах, и в своих слабостях».
Автор поста принес соболезнования родственникам Калинова. Он также добавил, что гордится тем, что мог называть Константина Калинова другом.
По данным TJournal, Калинов скончался после продолжительной болезни. Но причина его смерти пока не называется.
Калинов родился в 1977 году в Санкт-Петербурге. В 2007 он запустил блог, в котором собирал спецпредложения авиакомпаний. На основе этого проекта позднее был создан сайт Aviasales.
В 2016-м Калинов отошел от операционной деятельности компании из-за болезни. Предполагалось, что он вернется к управлению Aviasales после того, как поправит здоровье.
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