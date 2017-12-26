ФАС проверит кафе в Златоусте, где голым посетителям раздавали бесплатные сэндвичи

Управление ФАС по Челябинской области проверит рекламу заведения общественного питания в Златоусте, где посетителям, пришедшим голыми, обещали бесплатные завтраки, обеды и ужины для всей семьи.
Как сообщила пресс-служба регионального УФАС, рекламное объявление было опубликовано 20 декабря в социальных сетях.
Из объявления: «Приходи голым и получи завтрак, обед и ужин на всю семью бесплатно! Первым 5 „скромняжкам“, которые придут в неглиже к нам в ресторан, подарим сертификаты на три больших тарелки сэндвичей, а также можем их сразу же приготовить. Участвуя в акции, вы даете согласие на фото- и видеосьемку».
В ведомстве сообщили, что УФАС изучит рекламу «на предмет наличия признаков нарушения рекламного законодательства». В настоящее время устанавливается администратор группы в соцсети и владелец заведения. Первые результаты проверки станут известны в конце января 2018 года, уточнили в ведомстве.
Между тем на странице кафе в соцсети сообщается, что данная акция была шуткой и владельцы заведения якобы не ожидали, что кто-то действительно придет голым.
Из сообщения кафе: «Друзья, изначально мы хотели сделать громкую шутку и предусмотрительно сделали условия невыполнимыми. Но оказалось, что в славном граде Златоусте есть мужчины, которые держат себя в форме и готовы это доказать».
Из объявления: «Приходи голым и получи завтрак, обед и ужин на всю семью бесплатно! Первым 5 „скромняжкам“, которые придут в неглиже к нам в ресторан, подарим сертификаты на три больших тарелки сэндвичей, а также можем их сразу же приготовить. Участвуя в акции, вы даете согласие на фото- и видеосьемку».
В ведомстве сообщили, что УФАС изучит рекламу «на предмет наличия признаков нарушения рекламного законодательства». В настоящее время устанавливается администратор группы в соцсети и владелец заведения. Первые результаты проверки станут известны в конце января 2018 года, уточнили в ведомстве.
Между тем на странице кафе в соцсети сообщается, что данная акция была шуткой и владельцы заведения якобы не ожидали, что кто-то действительно придет голым.
Из сообщения кафе: «Друзья, изначально мы хотели сделать громкую шутку и предусмотрительно сделали условия невыполнимыми. Но оказалось, что в славном граде Златоусте есть мужчины, которые держат себя в форме и готовы это доказать».
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