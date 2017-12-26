Власти Сирии выводят беженцев из лагеря Эр-Рукбан при помощи российских военных

Правительство Сирии при поддержке российской военной полиции организовало вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе. После начала войны десятки тысяч жителей восточных провинций прибыли в этот район, надеясь попасть в Иорданию. Однако иорданские власти не пустили их к себе. Так и появился лагерь Эр-Рукбан .

Несколько часов дороги по пустыне, и беженцы оказываются в безопасности. Пятьдесят человек вырвались из лагеря для беженцев, который больше напоминал им лагерь смерти. В лагере не было еды, медикаментов и медперсонала.



Но голод — не самое страшное, что пришлось пережить им в Эр-Рукбане. Брошенные на произвол судьбы сирийцы соседствовали с вооруженными отрядами оппозиции, которые почему-то тоже расквартировались там. Постоянные угрозы сыпались в сторону гражданских, не желавших воевать в одном стою с боевиками. В лагере процветал террор и мародерство, от которого не спасали даже американские кураторы.



Эр-Рукбан находится в 20 километрах от военной базы США, где боевиков вооружали и готовили к войне с правительственной армией. Сирийская разведка предупреждает — история вновь повторяется сейчас.



Хадж Адель, ответственный за безопасность в районах населенных пунктов Эль-Карьятейн, Савани: «По информации моих людей, находящихся в лагере, там присутствует группа боевиков, называющих себя „Новая Сирийская Армия“(НСА). Численность их небольшая. Она состоит из людей, бежавших из ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и пришедших в Рукбан, также из беженцев, которых насильно заставили присягнуть им путем запугиваний. Я считаю новая группировка боевиков „НСА“ станет вторым провалом Америки, первым ее большим провалом стал ИГИЛ».



Новые группировки появляются в 55-километровой зоне, которую с воздуха закрывают самолеты американских ВВС. На земле периметр держат вооруженные отряды — то ли еще старой, то ли уже новой оппозиции. Первая группа беженцев, которую вывели оттуда секретными маршрутами, очевидно, даст новые подробности особо охраняемой пустыни на юге Сирии. И главное — даст шанс спасти оставшихся людей.



Неподалеку от городка Эль-Басири людей досматривают и регистрируют. За безопасностью на пункте следят подразделения российской военной полиции. Меры предосторожности повышены, ведь не исключено что под видом беженцев туда захотят проникнуть люди с определенными задачами, которые им поставили в лагере Эр-Рукбан или на базе по соседству.



Российский центр по примирению сторон неоднократно заявлял о своей готовности оказать гуманитарную поддержку беженцам. Сопроводить туда свои конвои, конвой по линии ООН или конвой от сирийского правительства. Но американская сторона заявляет, что не может гарантировать безопасность в зоне, которую сама же официально контролирует. Таинственный кусок пустыни и ее секреты кому-то важны настолько, что ради них готовы пожертвовать жизнями гражданских.



Подробности — в видеоматериале.