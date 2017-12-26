Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Власти Петербурга подарили трудным подросткам сломанные наушники

    9 комментариев

    Власти Петербурга подарили трудным подросткам сломанные наушники

    Власти Петербурга подарили трудным подросткам сломанные наушники

    В Санкт-Петербурге воспитанники социальных центров получили в подарок от городской администрации наушники фирмы Beats, многие из которых оказались бракованными.

    Администрация Санкт-Петербурга закупила 2,5 тысячи наушников в подарок детям из неблагополучных семей. На закупку устройств из бюджета выделили 4 миллиона рублей. Позднее оказалось, что подарки бракованные. Как минимум 10% наушников оказались сломаны, а на некоторых оказалась повреждена упаковка.

    Между тем представитель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга сообщил РИА Новости, что бракованные наушники заменят на новые.

    Из сообщения представителя комитета: «Эти наушники были предназначены в подарок (трудным подросткам — ред.) в рамках исполнения государственного заказа. Из 2,5 тысячи наушников со сроком гарантии 2 месяца неработающими оказались 10 штук. Поставщик в курсе этой ситуации, и они будут оперативно заменены на исправные по гарантии».

    По словам собеседника агентства, ведомство контролирует эту ситуацию с тем, чтобы замена бракованных наушников была осуществлена за короткое время.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru