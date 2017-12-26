Власти Петербурга подарили трудным подросткам сломанные наушники

В
Санкт-Петербурге воспитанники социальных центров получили в подарок от городской администрации наушники фирмы Beats, многие из которых оказались бракованными.
Администрация Санкт-Петербурга закупила 2,5 тысячи наушников в подарок детям из неблагополучных семей. На закупку устройств из бюджета выделили 4 миллиона рублей. Позднее оказалось, что подарки бракованные. Как минимум 10% наушников оказались сломаны, а на некоторых оказалась повреждена упаковка.
Между тем представитель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга сообщил РИА Новости, что бракованные наушники заменят на новые.
Из сообщения представителя комитета: «Эти наушники были предназначены в подарок (трудным подросткам — ред.) в рамках исполнения государственного заказа. Из 2,5 тысячи наушников со сроком гарантии 2 месяца неработающими оказались 10 штук. Поставщик в курсе этой ситуации, и они будут оперативно заменены на исправные по гарантии».
По словам собеседника агентства, ведомство контролирует эту ситуацию с тем, чтобы замена бракованных наушников была осуществлена за короткое время.
Между тем представитель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга сообщил РИА Новости, что бракованные наушники заменят на новые.
Из сообщения представителя комитета: «Эти наушники были предназначены в подарок (трудным подросткам — ред.) в рамках исполнения государственного заказа. Из 2,5 тысячи наушников со сроком гарантии 2 месяца неработающими оказались 10 штук. Поставщик в курсе этой ситуации, и они будут оперативно заменены на исправные по гарантии».
По словам собеседника агентства, ведомство контролирует эту ситуацию с тем, чтобы замена бракованных наушников была осуществлена за короткое время.
Комментарии