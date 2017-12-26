Цифровые учения Минкомсвязи подтвердили уязвимость сотовых сетей

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ провело учения, во время которых его участники пытались перехватить телефонные разговоры абонентов и подделать их СМС. Результаты участники комментируют очень обтекаемо: мол, уязвимости есть, но в этот раз с атаками справились.

Главной целью цифровых учений, как узнало агентство РБК, было выяснить, есть ли у злоумышленников возможность перехватить телефонные разговоры россиян, получить доступ к СМС, определить и подделать данные геолокации.



В учениях участвовали среди прочих МВД, ФСБ, «Ростелеком», «Лаборатория Касперского» и «Мегафон». Другие сотовые операторы в лице МТС, «Вымпелкома» и Tele2, как сообщается, участвовать отказались.



Суть учений была в том, что компания Positive Technologies пыталась через уязвимости в протоколах атаковать сети «Мегафона» в Ростовской области. Ранее Positive Technologies об этих уязвимостях уже сообщала и говорила, что через них как раз и можно подслушивать разговоры конкретного абонента и отправлять от его имени команды на платный номер. О результатах источники РБК говорят, что уязвимость была подтверждена, но учебные атаки были отражены.