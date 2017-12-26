Жители села Рождествено не могут попасть в Самару из-за замерзшей реки

В Самарской области жители села Рождествено оказались отрезаны от столицы региона. Виной тому стала замерзшая Волга. Вместо сплошного ледяного покрова река усеяна опасными торосами. Из-за них в рейс не выходят местные перевозчики, которые обычно и отправляют пассажиров по воде — острые льдины могут повредить их воздушные подушки. Этим уже воспользовались недобросовестные перевозчики, которые быстро взвинтили цены на свои услуги.

В поселке Рождествено настроение сейчас совсем не рождественское. Самара находится напротив, через Волгу. Но попасть туда жители села никак не могут.



Традиционный перевозчик, который за переправу жителей Рождествено получает субсидию из областного бюджета, открыть зимнее судоходство не может уже неделю. Из-за торосов, покрывших волжскую акваторию. Вся Волга словно вздыбилась. То, что поспешили назвать уникальным природным явлением, которого не фиксировали уже два десятилетия, возможно, результат работы рук человеческих — соседней гидроэлектростанции.



Коммерческие перевозчики в этой ситуации оказались и проворнее, и отважнее. Проложили тропы между торосов и взвинтили цены. Вместо привычных 70 рублей — от 300 до 1000. Через несколько дней блокады в Рождествено расчистили хотя бы «зимник» — грунтовую дорогу по территории соседнего заповедника.



Подробности — в видеоматериале.