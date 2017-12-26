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    СМИ: Северная Корея создала новый спутник

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    СМИ: Северная Корея создала новый спутник

    СМИ: Северная Корея создала новый спутник

    Северная Корея создала новый искусственный спутник, который получил название «Кванмёнсон-5», то есть «Сияющая звезда — 5».

    Информация о том, что КНДР создала новый спутник, пришла сразу по нескольким каналам, сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейскую газету Korea Joongang Daily. Однако какие-либо детали и технические характеристики аппарата не приводятся.

    Предыдущую версию спутника — «Сияющую звезду — 4» Пхеньян отправил в космос в феврале 2016 года, объявив запуск успешным. Северокорейское телевидение рассказало, что приказ к старту отдал лично Ким Чен Ын, и что спутник предназначен для научных исследований. Запуск назвали «подарком вождю» и «очередной победой страны в деле освоения космического пространства».

    Однако в Пентагоне заявили, что аппарат так и не вышел на стабильную орбиту и начал «кувыркаться».

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