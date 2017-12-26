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    Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в декабре

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    Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в декабре

    Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной в декабре

    Синоптики сообщили, что в столице была зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы.

    В ночь на вторник температура в Москве опускалась до минус 7,4, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

    Центр погоды «Фобос»: «Минувшая ночь стала самой холодной в столице с начала календарной зимы — в мегаполисе столбики термометров опустились до минус 7,4 градуса, и это можно считать самой низкой температурой этого месяца».

    Во вторник, 26 декабря, в мегаполисе ожидается потепление до трех градусов выше нуля. Такая погода сохранится в столичном регионе до конца декабря. В новогоднюю ночь будет около нуля. Осадки будут незначительными, по словам синоптиков, землю «слегка припорошит снежком».

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