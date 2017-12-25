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    Уфимская учительница родила в школе и спрятала мертвого младенца в сумку

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    Уфимская учительница родила в школе и спрятала мертвого младенца в сумку

    Уфимская учительница родила в школе и спрятала мертвого младенца в сумку

    В Уфе учительница родила ребенка в школе во время уроков и спрятала новорожденного в сумку, младенец не выжил.

    Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии, инцидент произошел в одной из школ Уфы в понедельник.

    Из сообщения источника: «Бригада скорой помощи доставила в больницу учительницу с сильным кровотечением из школы, где она вела уроки. По прибытии в медучреждение женщина призналась врачам, что была на последнем сроке беременности и родила в школе мертвого ребенка. Тело младенца врачи обнаружили в ее сумке».

    По словам источника, женщина уже имеет троих детей, но по какой-то причине она не состояла на учете у гинеколога по четвертой беременности.

    Из сообщения источника: «Следователи выясняют подробности и обстоятельства инцидента. Женщина утверждает, что ребенок родился мертвым. Специалистам предстоит выяснить, был ли плод мертвым при рождении, не было ли каких-то других сил воздействия на женщину, из-за которых плод мог умереть».

    В следственном управлении СК РФ по Башкортостану не комментируют подробности происшествия.

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