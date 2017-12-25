Фасады исторического Петербурга украсили лепными автопортретами

Необычным способом увековечить свой образ решил петербургский стрит-арт-художник .

Владимир Абих старается вписать лепные автопортреты в исторический облик Петербурга. На фасадах зданий в центре города он разместил уже девять своеобразных маскаронов. Все они выполнены на замковых камнях (это специальный архитектурный элемент).



Горожане, по его словам, такую задумку в отличие от граффити приняли на ура. Правда, не всегда замечают изменения рельефа. А вот в комитете по охране памятников предостерегли: с таким подходом в историю вне очереди можно не просто попасть, а скорее, влипнуть, расплатившись за оригинальную идею административным наказанием.



Заодно чиновники предложили Абиху принять участие в реставрации культурных объектов. Но Владимир не унывает: художника, по его словам, обидеть может каждый, но далеко не каждый — понять.



Также художник подчеркивает, что вред от его творений не больше чем от обычных бумажных объявлений: маскароны выполнены из легкой монтажной пены и закреплены на клей. Похожие работы он уже разместил в Баку и подмосковной Коломне. А в будущем планирует только развивать новое «анатомическое» направление стрит-арта.