Лесного отшельника из Петербурга приговорили за расстрел сотрудников УВО

Главаря банды, который летом 2010 года убил милиционеров в Красногвардейском районе, а после скрывался в лесу, признали виновным.
Городской суд Санкт-Петербурга признал так называемого лесного отшельника Вячеслава Парушенкова виновным в расстреле сотрудников вневедомственной охраны. Преступление было совершено семь лет назад. Вердикт подсудимому выносила коллегия присяжных.
Отмечается, что заседатели полностью оправдали подследственного лишь по статье «Сговор на незаконный оборот оружия». Некоторые сомнения вызвало посягательство Парушенкова на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Однако большинством голосов (8 против 4) его причастность посчитали доказанной. По остальным статьям, в том числе по эпизодам разбойного нападения и участия в банде, Парушенкова единогласно признали виновным.
Напомним: полицейских Красногвардейского района расстреляли летом 2010 года, когда они остановили машину и увидели в ее салоне спрятанное оружие. Самого Вячеслава Парушенкова удалось поймать лишь спустя шесть лет после совершения преступления. Он уехал жить в лес, не пользовался мобильной связью и не общался с семьей.
Отмечается, что заседатели полностью оправдали подследственного лишь по статье «Сговор на незаконный оборот оружия». Некоторые сомнения вызвало посягательство Парушенкова на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Однако большинством голосов (8 против 4) его причастность посчитали доказанной. По остальным статьям, в том числе по эпизодам разбойного нападения и участия в банде, Парушенкова единогласно признали виновным.
Напомним: полицейских Красногвардейского района расстреляли летом 2010 года, когда они остановили машину и увидели в ее салоне спрятанное оружие. Самого Вячеслава Парушенкова удалось поймать лишь спустя шесть лет после совершения преступления. Он уехал жить в лес, не пользовался мобильной связью и не общался с семьей.
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