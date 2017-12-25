В Кронштадте десятки домов остались без тепла в результате коммунальной аварии

Аварийные службы устраняют последствия прорыва тепломагистрали в Петербурге.

Жители Кронштадта замерзают в ожидании ремонта трубопровода. Подача отопления в 86 домах прекратилась около 15 часов. Тогда же значительно снизилась температура горячей воды в кранах.



Как пояснили в пресс-службе ГУП «ТЭК», причиной стал дефект на тепломагистрали. Аварийные бригады уже нашли место прорыва. Сейчас там ведутся работы. По регламенту на ремонт отводится не более 20 часов. Так что тепло должно вернуться в Кронштадт в первой половине следующего дня.



При этом энергетики подчеркнули: горячей водой жителей обеспечивают по резервной схеме. А в восемь детских учреждений и две больницы воду будут подавать привычной температуры.