Детям из ДНР показали новогоднее представление в Москве

В Москве прошла новогодняя елка, главными гостями которой стали 45 детей из Донецкой народной республики (ДНР).

Все побывавшие на елке 45 детей живут в поселке Зайцево. Обстановка вокруг него резко обострилась после того, как украинские военные самовольно заняли соседние деревни.



Елку для детей организовали в музее Победы на Поклонной горе. И для них это стало настоящим праздником. Для детей из Донбасса также приготовили несколько экскурсий по Москве.