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    Детям из ДНР показали новогоднее представление в Москве. Москва, Новый год, Украина, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДетям из ДНР показали новогоднее представление в Москве

    Детям из ДНР показали новогоднее представление в Москве

    1 комментарий
    Детям из ДНР показали новогоднее представление в Москве

    Детям из ДНР показали новогоднее представление в Москве

    Детям из ДНР показали новогоднее представление в Москве

      В Москве прошла новогодняя елка, главными гостями которой стали 45 детей из Донецкой народной республики (ДНР).

      Все побывавшие на елке 45 детей живут в поселке Зайцево. Обстановка вокруг него резко обострилась после того, как украинские военные самовольно заняли соседние деревни.

      Елку для детей организовали в музее Победы на Поклонной горе. И для них это стало настоящим праздником. Для детей из Донбасса также приготовили несколько экскурсий по Москве.

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