Роскомнадзор потребует разъяснить блокировку аккаунтов Кадырова в соцсетях

Роскомнадзор направит запрос в Facebook и Instagram с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова.
Пресс-служба Роскомнадзора: «Если социальные сети не разъяснят в ближайшее время причину блокировки, то такой запрос будет направлен».
Страницы Кадырова в Instagram и Facebook стали недоступны 23 декабря. В тот же день глава Чечни заявил, что в республике тестируется новая социальная сеть Mylistory, «которая ни в чем не уступает заморским».
Блокировка аккаунтов Кадырова вызывает обеспокоенность, подобные действия не добавляют реноме этим социальным сетям, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Подобные действия также вызывают обеспокоенность, это не может не вызывать обеспокоенность. Главное, это не добавляет реноме вот этим социальным сетям. Вопросы есть, все подлежит осмыслению».
Отвечая на вопрос журналистов, обсуждается ли возможность ответа на эти шаги, Песков подчеркнул, что «пока не обсуждается», сообщает РИА Новости.
Страницы Кадырова в Instagram и Facebook стали недоступны 23 декабря. В тот же день глава Чечни заявил, что в республике тестируется новая социальная сеть Mylistory, «которая ни в чем не уступает заморским».
Блокировка аккаунтов Кадырова вызывает обеспокоенность, подобные действия не добавляют реноме этим социальным сетям, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Подобные действия также вызывают обеспокоенность, это не может не вызывать обеспокоенность. Главное, это не добавляет реноме вот этим социальным сетям. Вопросы есть, все подлежит осмыслению».
Отвечая на вопрос журналистов, обсуждается ли возможность ответа на эти шаги, Песков подчеркнул, что «пока не обсуждается», сообщает РИА Новости.
Комментарии