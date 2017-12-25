Суд арестовал пенсионерку из Белгородской области, задушившую внука

Суд заключил под стражу
71-летнюю жительницу Белгородской области, которая задушила своего шестимесячного внука, чтобы облегчить жизнь дочери.
Елена Козырева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Белгородской области: «Обвиняемая арестована на два месяца».
Состояние здоровья пожилой обвиняемой позволяет ей находиться под стражей, передает РИА Новости. Против пенсионерки из Старого Оскола возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего». Ей может грозить пожизненный срок.
Напомним, трагедия произошла 19 декабря. Пенсионерка находилась в доме своей дочери в селе Сергеевка. Пожилая женщина решила задушить малыша, чтобы облегчить жизнь своей дочери, которая одна растила двоих детей.
По данным следствия, дочь обвиняемой жила без мужа. У нее было двое детей от разных отцов — одному из них восемь лет, а второму было всего полгода. Теперь в рамках расследования СК проверит условия, в которых жили дети, а также изучит окружение их матери.
Состояние здоровья пожилой обвиняемой позволяет ей находиться под стражей, передает РИА Новости. Против пенсионерки из Старого Оскола возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего». Ей может грозить пожизненный срок.
Напомним, трагедия произошла 19 декабря. Пенсионерка находилась в доме своей дочери в селе Сергеевка. Пожилая женщина решила задушить малыша, чтобы облегчить жизнь своей дочери, которая одна растила двоих детей.
По данным следствия, дочь обвиняемой жила без мужа. У нее было двое детей от разных отцов — одному из них восемь лет, а второму было всего полгода. Теперь в рамках расследования СК проверит условия, в которых жили дети, а также изучит окружение их матери.
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