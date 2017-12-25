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    Сёрферы и пингвины в костюмах Санты: как мир встретил Рождество. Австралия, Китай, птицы, Рождество, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСёрферы и пингвины в костюмах Санты: как мир встретил Рождество

    Сёрферы и пингвины в костюмах Санты: как мир встретил Рождество

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    Сёрферы и пингвины в костюмах Санты: как мир встретил Рождество

    Сёрферы и пингвины в костюмах Санты: как мир встретил Рождество

    Сёрферы и пингвины в костюмах Санты: как мир встретил Рождество

      Сегодня католики и протестанты во всем мире отмечают Рождество. Главное богослужение состоялось в Вифлееме. Среди тысяч прихожан был и палестинский лидер Махмуд Аббас.

      В Ватикане людей на площади Святого Петра поздравил папа римский Франциск.

      Впрочем, торжества не ограничиваются сугубо церковными богослужениями. На пляже в Австралии — там сейчас лето — установили елку. В не менее солнечной Флориде сотни сёрферов ловили волну в костюмах Санта-Клауса. А посетителей китайского зоопарка позабавили маленькие помощники Санты — пингвины.

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