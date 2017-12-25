Сёрферы и пингвины в костюмах Санты: как мир встретил Рождество

Сегодня католики и протестанты во всем мире отмечают Рождество. Главное богослужение состоялось в Вифлееме. Среди тысяч прихожан был и палестинский лидер Махмуд Аббас.

В Ватикане людей на площади Святого Петра поздравил папа римский Франциск.



Впрочем, торжества не ограничиваются сугубо церковными богослужениями. На пляже в Австралии — там сейчас лето — установили елку. В не менее солнечной Флориде сотни сёрферов ловили волну в костюмах Санта-Клауса. А посетителей китайского зоопарка позабавили маленькие помощники Санты — пингвины.