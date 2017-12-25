Мастер политического стендапа: НТВ поздравляет Владимира Кондратьева с юбилеем

смотреть «Абсолютный профессионал»: поздравления Владимиру Кондратьеву

Владимир Петрович действительно уникальный обозреватель — может рассуждать практически на любую тему, причем очень долго, и жесткий хронометраж новостных выпусков не дает ему развернуться в полную силу. Он помнит наизусть, кажется, все даты и события последних десятилетий, за многими из которых наблюдал лично. А его основательные политические стендапы — особый, изобретенный им самим жанр, в котором ему до сих пор нет равных.Азы журналистики он начал изучать ровно 50 лет назад в ГДР, в знаменитом университете Лейпцига. Помимо Гёте и Кондратьева, в местном университете учились Вагнер, Лейбниц, Ницше, Карл Либкнехт и Ангела Меркель. Здесь же молодой советский студент Владимир Кондратьев встретил свою будущую жену Светлану. Поэтому немецкий язык — второй в их семье, дочь тоже говорит на нем, как на родном.На свидания будущую жену водил в центр, таких, как сейчас, рождественских ярмарок тогда не было, но были кинотеатры и дискотеки. По особым праздникам приглашал невесту в любимый ресторан Гёте. Именно туда Мефистофель, по задумке автора, привел Фауста.В те годы Владимир Кондратьев часто подрабатывал переводчиком на международных ярмарках. Поэтому, возможно, у него такое тонкое политическое чутье, которое не раз пригодилось ему уже в кремлевском пуле.: «Еще в 1981 году я сопровождал Брежнева в его последней поездке в Германии».В Германии Владимир Кондратьев проработал 11 лет. В Бонне он часто бывал в здании, где располагался бундестаг.В Советском Союзе Кондратьева называли «наш человек в Германии». И мало кто знал, что от этого человека в Бонне сбежал оператор Владимир Ковнат, один из самых заслуженных в СССР. Он прошел Ливан, Вьетнам, имел боевой орден Красной Звезды и звание заслуженного деятеля искусств. Когда Ковнат пропал и не появлялся неделю, молодому корреспонденту Кондратьеву сразу намекнули: может, бежал на Запад? Но тот не верил. Оказалось, уплыл.Карьера Кондратьева тогда тоже едва не пошла ко дну — недоглядел. Написал кучу объяснительных — поверили, простили. Спустя полгода беглый оператор вернулся на родину, но был лишен всех званий. В те годы многим казалось, что по ту сторону стены и трава зеленее. Бернауэр Штрассе — одно из немногих мест в современном Берлине, где можно увидеть, как выглядела та стена, которая разделяла мир на Восток и Запад.Люди копали подземные ходы, с грудными детьми перебирались на другую сторону на воздушных шарах, аэропланах.Многие погибали, так и не увидев ту сторону мира. Об этом Владимир Кондратьев позже рассказал в своем фильме «Стена» — от начала и до падения. Объединение Германии происходило на его глазах, именно тогда он перешагнул через стену советских шаблонов и выпил с коллегами в кадре пива в честь великого праздника.В Россию Владимир Кондратьев решил вернуться сам в 1997 году. С тех пор ему предлагали руководящие должности. Но он предпочитает работать, что называется, в поле — политическом. Он задает острые вопросы, невзирая на лица.Журналистов с именем у нас на телевидении немало, но только один с отчеством — коллеги его всегда называют Владимиром Петровичем. И часто спрашивают: «Как вы выдерживаете такой ритм жизни — перелеты, командировки, эфиры, сплошной стресс?». А он отшучивается.: «Дай бог каждому такую трудную, нелегкую работу».