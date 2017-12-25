Александр Беглов возвращается в Петербург полпредом в Северо-Западном федеральном округе

Бывший глава Курортного района города, вице-губернатор и исполняющий обязанности градоначальника назначен полномочным представителем президента.

Александр Беглов освобожден от должности полпреда в Центральном федеральном округе и переведен в ранг представителя президента в Северо-Западный федеральный округ.



Его место может занять Алексей Гордеев, отправленный в отставку с должности губернатора Воронежской области. Между тем бывший полпред в СЗФО Николай Цуканов уже назначен помощником президента по вопросам местного самоуправления.



Отметим, что Александр Беглов в структуры федеральной власти пришел из Петербурга, где работал в Ленисполкоме, районным чиновником, вице-губернатором. Летом 2003 года после ухода градоначальника Владимира Яковлева из Смольного Беглов исполнял обязанности губернатора до момента выборов, в которых победила Валентина Матвиенко. Член партии «Единая Россия» с 2003 года.