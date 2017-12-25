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    Александр Беглов возвращается в Петербург полпредом в Северо-Западном федеральном округе

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    • Фото: Климентьев Михаил / ТАСС
    Александр Беглов возвращается в Петербург полпредом в <nobr>Северо-Западном</nobr> федеральном округе

    Александр Беглов возвращается в Петербург полпредом в Северо-Западном федеральном округе

    Александр Беглов возвращается в Петербург полпредом в <nobr>Северо-Западном</nobr> федеральном округе
  • Фото: Климентьев Михаил / ТАСС

    • Бывший глава Курортного района города, вице-губернатор и исполняющий обязанности градоначальника назначен полномочным представителем президента.

    Александр Беглов освобожден от должности полпреда в Центральном федеральном округе и переведен в ранг представителя президента в Северо-Западный федеральный округ.

    Его место может занять Алексей Гордеев, отправленный в отставку с должности губернатора Воронежской области. Между тем бывший полпред в СЗФО Николай Цуканов уже назначен помощником президента по вопросам местного самоуправления.

    Отметим, что Александр Беглов в структуры федеральной власти пришел из Петербурга, где работал в Ленисполкоме, районным чиновником, вице-губернатором. Летом 2003 года после ухода градоначальника Владимира Яковлева из Смольного Беглов исполнял обязанности губернатора до момента выборов, в которых победила Валентина Матвиенко. Член партии «Единая Россия» с 2003 года.

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