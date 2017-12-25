На Урале священника обязали выплатить штраф за реконструкцию храма

Громкий скандал разгорелся в Свердловской области: священника и прихожан обвинили в уничтожении памятника архитектуры. Дело в том, что настоятель восстанавливал старинный храм. Вместе с верующими ему по копейке удалось собрать деньги на ремонт крыши и стен, были даже написаны новые фрески. Когда работы были практически закончены, на стройке начались многочисленные проверки. Реконструкцию назвали незаконной, а священнику выписали штраф.

Настоятелю сельского храма приходится разрушать результаты недавнего ремонта — сдирать свежую известку со стен, выбивать окна, избавляться от новых фресок. Работы, проведенные священнослужителем, признали незаконными. Протоиерею Сергею Слепухину за самовольство назначили штраф в размере 200 тысяч рублей и обязали его вернуть церкви прежний облик.



Сергей Слепухин, настоятель прихода храма: «Было все перекрыто, буквально ничего не было. То есть голые стены, голый кирпич, пола тоже не было».



Храм, построенный в XIX веке, признали объектом культурного наследия. После революции здание переоборудовали под склад. А с 1950 года и вовсе забросили. Лишь несколько лет назад возобновились службы. Люди предложили батюшке помощь в сборе средств на восстановление, ведь стены и потолок осыпались на глазах.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Михаила Ракитского.