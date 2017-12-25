Глава «Аэрофлота» предсказал российским авиаперевозкам рекорд по итогам года

Авиаперевозки в России в этом году выйдут на рекордный уровень в 120 млн пассажиров. Такой оценкой поделился гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на заседании общественного совета компании.

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Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот»: «На самом деле год был плодотворный, и считаем его успешным для „Аэрофлота“. Получили более 60 наград, в том числе и международных, очень престижных. Мы видим, что страна выходит из рецессии, рынок восстанавливается».



В общественный совет «Аэрофлота» в числе прочих входят актер Евгений Миронов, композитор Виктор Дробыш, шоумен Михаил Галустян. Возглавляет совет выдающийся тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.