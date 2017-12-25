Устроившая пьяный дебош в аэропорту Новосибирска пассажирка отправится под суд

Вояж авиапассажирки, летевшей рейсом Екатеринбург — Новосибирск — Хабаровск, может затянуться. Против нее в МВД на транспорте готовятся возбудить уголовное дело.
Кадры скандала на борту сняли очевидцы. Буянить подвыпившая пассажирка продолжала и в отделе полиции. Дебоширку сняли с рейса в промежуточной точке маршрута. Судя по записи, в какой-то момент женщина набросилась на стражей порядка с кулаками. За это ей теперь и могут предъявить обвинение в хулиганстве.
После дозаправки в Новосибирске самолет должен был отправиться в Хабаровск, но рейс пришлось немного отложить. Пассажиры еще не успели занять места на борту самолета, а женщина в красном уже громко заявила о себе. Когда в сумочке не обнаружила паспорт, пришла в негодование. Ее подозрения в краже документа пали на бортпроводников. В дело пришлось вмешаться наряду полиции.
Стражи порядка вывели из самолета агрессивную пассажирку и доставили в отделение полиции. Но и там усмирить нарушительницу не получилось. Там она заявила, что дефицит внимания по отношению к женщине — самое настоящее преступление.
Дебоширка: «А почему вы меня не трогаете, дежурный? Почему меня дежурный не трогает? Интересно».
Оказавшись в центре внимания всего ОВД, нарушительница начала разбрасывать вещи, бросалась с кулаками на оперативников и едва не разгромила кабинет. Стражам порядка ничего не оставалось, кроме как отправить ее за решетку. Правда, заключение пришлось даме не по вкусу. Она предпринимала отчаянные попытки вырваться. Но потом, исполнив пару песен, нашла даже плюсы в одиночной камере и уснула. Сейчас в МВД решают вопрос о возбуждении против дебоширки уголовного дела по статье «Хулиганство».
После дозаправки в Новосибирске самолет должен был отправиться в Хабаровск, но рейс пришлось немного отложить. Пассажиры еще не успели занять места на борту самолета, а женщина в красном уже громко заявила о себе. Когда в сумочке не обнаружила паспорт, пришла в негодование. Ее подозрения в краже документа пали на бортпроводников. В дело пришлось вмешаться наряду полиции.
Стражи порядка вывели из самолета агрессивную пассажирку и доставили в отделение полиции. Но и там усмирить нарушительницу не получилось. Там она заявила, что дефицит внимания по отношению к женщине — самое настоящее преступление.
Дебоширка: «А почему вы меня не трогаете, дежурный? Почему меня дежурный не трогает? Интересно».
Оказавшись в центре внимания всего ОВД, нарушительница начала разбрасывать вещи, бросалась с кулаками на оперативников и едва не разгромила кабинет. Стражам порядка ничего не оставалось, кроме как отправить ее за решетку. Правда, заключение пришлось даме не по вкусу. Она предпринимала отчаянные попытки вырваться. Но потом, исполнив пару песен, нашла даже плюсы в одиночной камере и уснула. Сейчас в МВД решают вопрос о возбуждении против дебоширки уголовного дела по статье «Хулиганство».
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