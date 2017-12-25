В больнице Уфы врачи устроили драку на глазах у пациентов: видео

В Уфе пациенты стали свидетелями конфликта двух врачей. Причем оба специалиста — лоры.

Два отоларинголога сошлись в схватке в рабочие часы, напрочь позабыв о пациентах. Один толкнул, другой ответил, в итоге оба оказались на кушетке. И помощь понадобилась уже самим докторам. Неизвестно, чем бы закончилась драка, если бы на крики не прибежали те, кто сидел в очереди и ждал приема.



Как выяснилось, два лора работали посменно — делили один кабинет. О графике дежурств вроде как договорились на словах. И вот кто-то из них забыл, чей настал черед. Пётр Кириллов признается, что за 30 лет стажа он впервые оказался в такой нелепой ситуации. С коллегами всегда дружил. А тут напарник словно с цепи сорвался, набросился и принялся душить.



Пётр Кириллов: «Ну, я-то знаю его коварный характер. Он не дал мне работать, сорвал вызов, одного пациента вообще дураком назвал».



У Рината Арсланбекова версия иная. Говорит, это он стал жертвой доктора Кириллова. Идти на мировую врач высшей категории не намерен.



Как же было на самом деле, пытаются выяснить администраторы больницы. Обоим врачам уже объявили выговор и пригрозили увольнением в случае, если скандал повторится.



Участникам схватки в больнице придется ответить еще и на вопросы полицейских. После появления записи в Интернете управление МВД начало проверку по факту конфликта.