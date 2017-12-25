Близкие вспоминают погибших при крушении Ту-154 в Сочи журналистов НТВ

Сегодня родные, друзья и коллеги вспоминают жертв трагедии над Чёрным морем. Ровно год назад Ту-154 Министерства обороны потерпел крушение через минуту после вылета из аэропорта Сочи.

На борту лайнера находились артисты ансамбля имени Александрова, руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, съемочные группы Первого канала и телеканала «Звезда», а также журналисты НТВ: корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов. Близкие погибших до сих пор не могут поверить, что эта командировка стала для ребят последней.



В доме Лужецких почти ничего не изменилось за год — только в гостиной появился уголок памяти с негаснущими свечами. А в комнате Михаила — его стол, за которым он в детстве делал уроки, фотографии, компьютер, все вещи и даже одежда на местах. Все как в день последнего приезда.



Вера Лужецкая, мама Михаила Лужецкого: «Последний приезд его был связан с шашлыками, которые мы готовили в честь его приезда. И он радовался, это было 22 декабря, за два дня до гибели. Он радовался, говорил, как хорошо мне с вами, с семьей быть».



На столе — медаль «За заслуги перед Отечеством», которую Михаил Лужецкий получил за освещение событий в Донбассе. Тогда он и дебютировал как корреспондент. Учиться журналистике ему, бывшему следователю, было непросто, но он старался, брался за все темы, пытаясь помочь простым людям. Эта командировка должна была продлиться всего пару дней. У Михаила остались мама, сестра, сын от первого брака и невеста — через полгода он собирался жениться.



25 декабря — теперь скорбная дата и в семье оператора Олега Пестова, по горькой иронии это еще и день рождения его младшего сына Жени, который так похож на отца. То страшное утро Юлия Пестова не забудет никогда.



Юлия Пестова, жена Олега Пестова: «Сказали, что самолет пропал с радаров. Я говорю: и что? Говорят: нет самолета. Я положила трубку и начала кричать. И сын мой младший начал кричать очень громко, я говорю: у нас папы больше нет».



Олег Пестов — профессиональный оператор — работал во всех горячих точках. Коллеги и друзья запомнили его как человека чрезвычайно общительного и безотказного. Олег всегда был готов помочь — куда-то подвезти, что-то отремонтировать. Несмотря на творческую профессию, не чурался физического труда и брал на себя все домашние хлопоты.



В любой съемке Олега сопровождал его постоянный напарник — звукооператор Евгений Толстов. С детства он не расставался с фотоаппаратом — ради удачного кадра часто рисковал жизнью. Он вообще любил природу, много времени проводил на даче, которую отстроил своими руками. Но лишь близкие и друзья знали о других удивительных хобби — он обожал классическую музыку и часто сам исполнял любимые симфонии Моцарта возлюбленной и своей маме.



Он перепробовал кучу профессий. Окончил курсы помощника машиниста и в молодости сам водил грузовые и пассажирские поезда. А еще знал все о самолетах, учился сидеть за штурвалом и собирался получить лицензию пилота.



Гибель съемочных групп стала настоящей трагедий для всего журналистского цеха.



