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    Порошенко подняли на смех из-за «преступности украинского режима»

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Порошенко подняли на смех <nobr>из-за</nobr> «преступности украинского режима»

    Порошенко подняли на смех из-за «преступности украинского режима»

    Порошенко подняли на смех <nobr>из-за</nobr> «преступности украинского режима»
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Оговорка президента Украины Петра Порошенко вызвала множество едких комментариев в его адрес.

    Украинский лидер допустил ошибку во время выступления по случаю Дня дипломатической службы. Порошенко сказал: «Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает преступность украинского режима лучше, чем мы — украинцы». Эти слова можно услышать на 12 минуте записи, опубликованной на официальной странице президента в Facebook. (Их также можно перевести, как «подлость» и «коварство».)

    Цитата сразу же вызвала множество откликов у блогеров, пользователи принялись «смаковать» в соцсетях очередную публичную оговорку первого лица.












    🔥🇺🇦😂 🍷🐷 «Дорогие друзья! Никто, наверно, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы», — громко заяв…

    Опубликовано Сергеем Александровичем 23 декабря 2017 г.


    Ранее Порошенко стал объектом насмешек после того, как приехал на мероприятие в Варшаве в порванном носке.

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