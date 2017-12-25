Порошенко подняли на смех из-за «преступности украинского режима»

Оговорка президента Украины Петра Порошенко вызвала множество едких комментариев в его адрес.
Украинский лидер допустил ошибку во время выступления по случаю Дня дипломатической службы. Порошенко сказал: «Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает преступность украинского режима лучше, чем мы — украинцы». Эти слова можно услышать на 12 минуте записи, опубликованной на официальной странице президента в Facebook. (Их также можно перевести, как «подлость» и «коварство».)
Цитата сразу же вызвала множество откликов у блогеров, пользователи принялись «смаковать» в соцсетях очередную публичную оговорку первого лица.
Ранее Порошенко стал объектом насмешек после того, как приехал на мероприятие в Варшаве в порванном носке.
Цитата сразу же вызвала множество откликов у блогеров, пользователи принялись «смаковать» в соцсетях очередную публичную оговорку первого лица.
почему оговорка? истинная правда!— иван сергеев (@vipivanbk1) 24 декабря 2017 г.
Всё правильно сказал…— Украина. Реалии 🍬 (@ukrrealii) 24 декабря 2017 г.
Всё так…
Но есть мысль, что пить ему надо меньше… pic.twitter.com/w1AGX6YMpm
🔥🇺🇦😂 🍷🐷 «Дорогие друзья! Никто, наверно, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы», — громко заяв…Опубликовано Сергеем Александровичем 23 декабря 2017 г.
Ранее Порошенко стал объектом насмешек после того, как приехал на мероприятие в Варшаве в порванном носке.
Комментарии