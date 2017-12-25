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    В Мексике взорвался грузовик с пиротехникой

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    • Фото: Denuncia Ciudadana Michoacan / facebook.com
    В Мексике взорвался грузовик с пиротехникой

    В Мексике взорвался грузовик с пиротехникой

    В Мексике взорвался грузовик с пиротехникой
  • Фото: Denuncia Ciudadana Michoacan / facebook.com

    • Не менее четырех человек погибли при взрыве грузовика, перевозившего партию пиротехники в мексиканском штате Мичоакан.

    В канун Рождества на трассе в мексиканском штате Мичоакан грузовик, перевозивший пиротехнику, врезался в дерево. Произошли взрыв и пожар. Погибли 4 человека, все они находились в грузовике.

    Водители и пассажиры других автомобилей, двигавшиеся по этому шоссе, не получили травм, пишет РИА Новости.

    Напомним, в Мексике массовым запусканием салютов отмечают любые праздники, поэтому нередки случаи пожаров и взрывов на складах пиротехнических изделий. Так год назад в городе Тультепек в результате взрыва и пожаров на ярмарке пиротехники погибли более 40 человек.

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