В Мексике взорвался грузовик с пиротехникой

Не менее четырех человек погибли при взрыве грузовика, перевозившего партию пиротехники в мексиканском штате Мичоакан.
В канун Рождества на трассе в мексиканском штате Мичоакан грузовик, перевозивший пиротехнику, врезался в дерево. Произошли взрыв и пожар. Погибли 4 человека, все они находились в грузовике.
Водители и пассажиры других автомобилей, двигавшиеся по этому шоссе, не получили травм, пишет РИА Новости.
Напомним, в Мексике массовым запусканием салютов отмечают любые праздники, поэтому нередки случаи пожаров и взрывов на складах пиротехнических изделий. Так год назад в городе Тультепек в результате взрыва и пожаров на ярмарке пиротехники погибли более 40 человек.
Водители и пассажиры других автомобилей, двигавшиеся по этому шоссе, не получили травм, пишет РИА Новости.
Напомним, в Мексике массовым запусканием салютов отмечают любые праздники, поэтому нередки случаи пожаров и взрывов на складах пиротехнических изделий. Так год назад в городе Тультепек в результате взрыва и пожаров на ярмарке пиротехники погибли более 40 человек.
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