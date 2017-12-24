Девять человек эвакуированы из горевшего в Зеленограде дома

Источник в экстренных службах сообщил, что во время пожара в
14-этажном доме в Зеленограде погиб один человек.
В МЧС сообщили, что спасателям удалось спасти из горевшей и соседних квартир 9 человек. Про пострадавших и погибших в ведомстве не сообщали.
Пожар сейчас локализован. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.
Однако по данным источника агентства «Интерфакс», в ходе пожара погиб один человек.
Пожар сейчас локализован. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.
Однако по данным источника агентства «Интерфакс», в ходе пожара погиб один человек.
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