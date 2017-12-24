Брачный контракт <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Брачный контракт 16+
    •  

    Девять человек эвакуированы из горевшего в Зеленограде дома

    комментировать

    Девять человек эвакуированы из горевшего в Зеленограде дома

    Девять человек эвакуированы из горевшего в Зеленограде дома

    Источник в экстренных службах сообщил, что во время пожара в 14-этажном доме в Зеленограде погиб один человек.

    В МЧС сообщили, что спасателям удалось спасти из горевшей и соседних квартир 9 человек. Про пострадавших и погибших в ведомстве не сообщали.

    Пожар сейчас локализован. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.

    Однако по данным источника агентства «Интерфакс», в ходе пожара погиб один человек.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru