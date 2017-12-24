Визит в «Империю зла»: чем завершилась для главы британского МИД поездка в Москву

Россию, пусть и с третьей попытки, посетил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. И в этом приезде — всё. И то, что министр из страны, которая сейчас активнее всех обвиняет Россию во всех вмешательствах, и то, что британские интересы всегда пересекались с российскими, и то, что сегодня на острове — Лондонград, с нашими бежавшими и небежавшими гражданами.

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К приезду Джонсона вспомнили обо всем: и о том, как Тереза Мэй назвала Россию страной, которая угрожает всей европейской мощи, и о том, как сам Борис Джонсон прямо перед визитом сравнил Россию со Спартой, агрессивной и воинственной, и о том, как когда-то Лавров заявил его коллеге, министру Милибенду: «Кто вы, чтобы читать нам лекции?».



Поэтому понятно, что из Лондона этот визит воспринимался, как визит министра из Империи, над которой никогда не заходит солнце, в «Империю зла». А в Москве иллюзий не питали и понимали, что вряд ли это будет обмен английским и не английским юмором.



Сергей Лавров, министр иностранных дел: «Отношения, здесь нет никакого секрета, находятся на очень низкой отметке не по нашей инициативе. Мы обратили внимание, что вы и наши другие западные коллеги имеют свои взгляды на причину такой ситуации и предпочитают излагать их публично. Мы же хотели бы обсуждать взаимные озабоченности напрямую, не через микрофон, а „глаза в глаза“».



Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании: «Мы не можем игнорировать сложности, притворяться, что их не существует. Зато отмечу, что российские потребители выбирают больше британских товаров, за год купили 300 автомобилей Bentley, вряд ли это сотрудники МИД».



Весь юмор в том, что это выглядит как обмен джентльменскими ударами. Потому что, когда подает Джонсон: «Вы, русские, убедили британцев провести Brexit», парирует Лавров: «Это вы были самым ярым сторонником Brexit, вы агитировали за него». Когда подает Лавров: «У вас нет доказательств российского вмешательства», пытается парировать Джонсон: «У нас нет доказательств успешного российского вмешательства».



Джонсон пытается снизить темп игры и заявляет: «Я же практически русский, у меня есть российские корни, я очень люблю Россию». Лавров отвечает: «Наверное, поэтому вы говорите, что русскими нельзя верить». И глава российского МИД объясняет правила этой игры: Джонсон бережет репутацию, он вынужден нас ругать здесь, чтобы его не ругали дома.



Мартин МакКоли, историк, эксперт по российско-британским отношениям: «Он просто хочет быть следующим премьер-министром, это все — для приза британских симпатий. Когда он едет за границу, он часто пытается обидеть своих собеседников, чтобы все дома знали, какой он крутой юморист».



Джордж Гэллоуэй, политик, журналист, бывший член парламента Великобритании: «Он хочет вынуть кролика из шляпы и всех удивить, такой британский юмор. Но это лишь улучшило его отношения с Лавровым, у этого мужика нормально с чувством юмора. А британское правительство перекрестилось, что он не вызвал ядерную войну своими шутками. Это же он намекал, что Тереза Мэй заговорила о русской угрозе на банкете и наутро забыла, потому что банкеты тяжело переносит».



Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Мы прекрасно понимаем, что есть риторика для внутриполитического пользования Бориса Джонсона, которая рассчитана на внутреннюю аудиторию. А есть ее, так сказать, экспортный вариант, который мы сегодня и увидели. Ничего в этом нет удивительного, мы привыкли, и Борис Джонсон совершенно не тот человек, на которого стоит обижаться. Мы все его хорошо знаем».



Наши отношения с Британией — это всегда очень сложная для переваривания смесь: много подозрительности, немного доброжелательности, много имперских и псевдоимперских амбиций и немного слухов.



В Москве Джонсон говорил о демократии, но думал, может быть, о коллеге по партии премьере Кэмероне, который любил похвастаться: ко мне в России сразу пришли агенты КГБ, но я им отказал. К Джонсону никто не пришел. Он брел в окружении охраны вдоль Кремля и, может быть, размышлял, как бы из этой Москвы вернуться невредимым к Рождеству, помня, что даже газовый камин дома будет гореть российским сжиженным газом, поэтому нужно не переборщить с санкциями.



Подробнее — в репортаже «Итогов недели».